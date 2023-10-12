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Жильё в Первомайский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом с садом, с баней в Первомайский сельский Совет, Беларусь
Дом с садом, с баней
Первомайский сельский Совет, Беларусь
Площадь 113 м²
Добротный жилой дом в Щучинском районе. 12 соток земли. Удобства в доме. Сауна. Земля обрабо…
€20,709

Параметры недвижимости в Первомайский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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