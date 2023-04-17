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Купить дом с бассейном в Пересадский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Домв Пересадский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пересадский сельский Совет, Беларусь
57 м²
€ 7,283
Продается  уютная дача в С/Т  Урожай. ЦЕНА СНИЖЕНА. От г. Борисова 10 мин на …

Параметры недвижимости в Пересадский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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