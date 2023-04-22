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Коттеджи в Пересадский сельский Совет, Беларусь

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж в Пересады, Беларусь
Коттедж
Пересады, Беларусь
76 м²
€ 76,511
Агроусадьба между Борисов и Жодино. Адрес: аг. Пересады, ул. 70 лет Октября * На полпути от …

Параметры недвижимости в Пересадский сельский Совет, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитная
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