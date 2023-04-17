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Купить недвижимость в Пересадский сельский Совет, Беларусь

7 объектов найдено
Домв Пересадский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пересадский сельский Совет, Беларусь
46 м²
€ 8,922
Продается жилой дом в СТ Патриот-Березка!  Адрес: СТ Патриот-Березка ⭕️ О Вашем будущем…
Домв Пересадский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пересадский сельский Совет, Беларусь
142 м²
€ 38,691
Продается добротный дом без внутренней отделки вблизи города Борисов в д. Стаи!  Устано…
Домв Пересадский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пересадский сельский Совет, Беларусь
66 м²
€ 15,021
Загородный садовый  дом, может использоваться как жилой. Дом новый без использования. Э…
Домв Пересадский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пересадский сельский Совет, Беларусь
75 м²
€ 22,759
Продается уютная, ухоженная дача в С/Т Урожай, в 12 километрах от города Борисова. Дом подхо…
Домв Пересадский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пересадский сельский Совет, Беларусь
46 м²
€ 6,828
Продажа дачного дома в 12-ти километрах от Борисова! Адрес: СК "Урожай" ⭕️ О Вашем…
Домв Пересадский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пересадский сельский Совет, Беларусь
57 м²
€ 7,283
Продается  уютная дача в С/Т  Урожай. ЦЕНА СНИЖЕНА. От г. Борисова 10 мин на …
Домв Пересадский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пересадский сельский Совет, Беларусь
69 м²
€ 27,220

Параметры недвижимости в Пересадский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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