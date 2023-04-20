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Купить недвижимость в Переростовский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Домв Перерост, Беларусь
Дом
Перерост, Беларусь
42 м²
€ 5,479
Продается жилой кирпичный дом, в экологически чистом  агрогородке  Перерост. Рядом…

Параметры недвижимости в Переростовский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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