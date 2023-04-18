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Купить квартиру в Переганцевский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 4 комнатыв Германишки, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Германишки, Беларусь
4 Количество комнат 94 м² 1/1 Этаж
€ 54,921
Продается 4к квартира в доме (во второй половине никто не проживает) в д. Германишки по ул. …

Параметры недвижимости в Переганцевский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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