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Купить недвижимость в Переганцевский сельский Совет, Беларусь

3 объекта найдено
Домв Переганцевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Переганцевский сельский Совет, Беларусь
32 м²
€ 3,204
Продается отличный участок с домом хутором в деревне Ромашканцы Вороновского р-на Гродненско…
Квартира 4 комнатыв Германишки, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Германишки, Беларусь
4 Количество комнат 94 м² 1/1 Этаж
€ 54,921
Продается 4к квартира в доме (во второй половине никто не проживает) в д. Германишки по ул. …
Домв Германишки, Беларусь
Дом
Германишки, Беларусь
73 м²
€ 21,053
Продается дом в д. Германишки, недалеко от г.п. Вороново (3км). Дом деревянный, обложен кирп…

Параметры недвижимости в Переганцевский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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