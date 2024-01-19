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Дома в Перебродский сельский Совет, Беларусь

3 объекта найдено
Дом с мебелью, с гаражом, с садом в Перебродский сельский Совет, Беларусь
Дом с мебелью, с гаражом, с садом
Перебродский сельский Совет, Беларусь
Площадь 156 м²
     Уютный дом с баней, свой пруд. Рядом озеро и санаторий
€82,720
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Дом новое здание, с прудом на участке в Перебродский сельский Совет, Беларусь
Дом новое здание, с прудом на участке
Перебродский сельский Совет, Беларусь
Площадь 80 м²
     Эксклюзивное предложение. Присмотритесь пока не поздно!
€12,868
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Коттедж с прудом на участке в Перебродский сельский Совет, Беларусь
Коттедж с прудом на участке
Перебродский сельский Совет, Беларусь
Площадь 664 м²
Предлагается незавершенное строение под гостиничный комплекс на первой береговой линии озера…
€202,206
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Параметры недвижимости в Перебродский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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