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Коттеджи в Перебродский сельский Совет, Беларусь

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж с прудом на участке в Перебродский сельский Совет, Беларусь
Коттедж с прудом на участке
Перебродский сельский Совет, Беларусь
Площадь 664 м²
Предлагается незавершенное строение под гостиничный комплекс на первой береговой линии озера…
€200,308
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Параметры недвижимости в Перебродский сельский Совет, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
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