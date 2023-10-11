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Жильё в Перебродский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Перебродский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Перебродский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 56 м²
Этаж 2/2
Продается уютная квартира в санатории на берегу озера. Витебская обл., Миорский р-н, д. Мура…
€47,150

Параметры недвижимости в Перебродский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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