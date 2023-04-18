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Купить дом в Пелищенский сельский Совет, Беларусь

4 объекта найдено
Домв Пелищенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пелищенский сельский Совет, Беларусь
46 м²
€ 63,160
Лот 6342. Хочется отличный дом в заповедных местах Беларуси? Этот вариант для вас. Отлично п…
Домв Пелищенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пелищенский сельский Совет, Беларусь
66 м²
€ 5,492
Лот 6108. Вам нужен дом в районе и прекрасной инфраструктурой и транспортным сообщением? Тог…
Домв Пелищенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пелищенский сельский Совет, Беларусь
156 м²
€ 90,621
Жилой дом в Каменецком р-не. 2004 г.п. 2 этажа. Общ.СНБ - 191,4 кв.м, общ.- 155,5 кв.м, жил.…
Домв Пелище, Беларусь
Дом
Пелище, Беларусь
171 м²
€ 47,599
ЛОТ 3739. Жилой дом в Каменецком районе 1997 года постройки. Стены блочно-кирпичные. Кровля …

Параметры недвижимости в Пелищенский сельский Совет, Беларусь

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