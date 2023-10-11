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Квартиры в Пелищенский сельский Совет, Беларусь

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5 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Пелище, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Пелище, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 69 м²
Этаж 2/2
3-комнатная квартира, аг. Пелище, ул. Первомайская, 1984 г.п., 2 / 2 кирпич, 72,5 / 68,9 / 4…
€17,446
Квартира 3 комнаты в Пелище, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Пелище, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 70 м²
Этаж 1/3
3-комнатная квартира, аг. Пелище, ул. Первомайская, 1971 г.п., 1 / 3 кирпич, 81,4 / 70,0 / 5…
€18,860
Квартира 2 комнаты в Пелище, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Пелище, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 43 м²
Этаж 3/3
2-комнатная квартира, аг. Пелище, ул. Первомайская, 1971 г.п., 3 / 3 кирпич, 43,9 / 43,2 / 2…
€17,446
Квартира 2 комнаты в Пелище, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Пелище, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Этаж 1/3
2-комнатная квартира, аг. Пелище, ул. Первомайская, 1969 г.п., 1 / 3 кирпич, 44,5 / 44,5 / 2…
€13,674
Квартира 2 комнаты в Пелище, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Пелище, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 43 м²
Этаж 2/3
2-комнатная квартира, аг. Пелище, ул. Первомайская, 1955 г.п., 2 / 3 кирпич, 43,5 / 42,7 / 2…
€18,860

Параметры недвижимости в Пелищенский сельский Совет, Беларусь

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