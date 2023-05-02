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Коттеджи в Пекалинский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Пекалинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Пекалинский сельский Совет, Беларусь
93 м²
€ 57,436
Предлагаю вам ознакомиться с добротным  коттеджем ,расположенным в   деревне …

Параметры недвижимости в Пекалинский сельский Совет, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
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