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Таунхаусы в Петришковский сельский Совет, Беларусь

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2 объекта найдено
Таунхаус в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Таунхаус
Петришковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 198 м²
€ 135,891
Таунхаус в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Таунхаус
Петришковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 196 м²
€ 163,252

Параметры недвижимости в Петришковский сельский Совет, Беларусь

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