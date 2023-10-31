Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Беларусь
  4. Петришковский сельский Совет
  5. Multilevel-apartment

Многоуровневые квартиры в Петришковский сельский Совет, Беларусь

Многоуровневые квартиры В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира в Каменюки, Беларусь
Квартира
Каменюки, Беларусь
Площадь 44 м²
Квартира в блокированном жилом доме в Каменецком р-не. 1 этаж. Общ.СНБ - 43,5 кв.м, общ.- 43…
€6,597
Квартира в Брест, Беларусь
Квартира
Брест, Беларусь
Площадь 38 м²
Квартира в блокированном жилом доме. 1930 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 43,5 кв.м, общ.- 38,0 кв.м,…
€25,444
Квартира 1 комната в Минск, Беларусь
Квартира 1 комната
Минск, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 40 м²
Этаж 2/1
Цена по запросу
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с мебелью в Минск, Беларусь
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с мебелью
Минск, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 53 м²
Этаж 5/5
Главной задачей дизайнера  было создать пространство, в которое можно влюбиться с первого вз…
Цена по запросу
Квартира 2 комнаты с кредитом / ипотекой в Минск, Беларусь
Квартира 2 комнаты с кредитом / ипотекой
Минск, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 48 м²
Этаж 12/25
ЖК «Минск Мир» – это комфортный и уютный комплекс в центре Минска, развитая инфраструктура. …
€42,046
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с домофоном, с мебелью в Минск, Беларусь
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с домофоном, с мебелью
Минск, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 44 м²
Этаж 6/9
Предлагаем к продаже уютную однокомнатную квартиру в микрорайоне "Лебяжий". Квартира общей …
€73,458
Дом в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
Продается дача в сад. товариществе  недалеко от "линии Сталина". На территории имеется дом с…
€8,481
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами в Минск, Беларусь
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами
Минск, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 6/9
❤️ Представляем Вашему вниманию просторную и светлую двухкомнатную квартиру рядом со станцие…
€55,506
Квартира 1 комната со стеклопакетами, новое здание в Минск, Беларусь
Квартира 1 комната со стеклопакетами, новое здание
Минск, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Этаж 19/25
Продается квартира в доме «ЧА-ЧА-ЧА» на стадии строительства. Минск, ул. Брилевская, 25. - -…
€46,459
Дом с отделкой деревом в Юшковичский сельский Совет, Беларусь
Дом с отделкой деревом
Юшковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 82 м²
Устали от городской суеты? Готовый дом в живописном месте  для круглогодичного комфортного п…
Цена по запросу
Квартира 2 комнаты с домофоном, новое здание, в центре города в Минск, Беларусь
Квартира 2 комнаты с домофоном, новое здание, в центре города
Минск, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 41 м²
Этаж 24/25
Внимание! К указанной в объявлении цене применяются скидки! Поторопитесь успеть!  Отличное п…
€37,729
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с бытовой техникой в Минск, Беларусь
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с бытовой техникой
Минск, Беларусь
Комнаты 4
Площадь 74 м²
Этаж 4/5
Уютная четырехкомнатная квартира на Ангарской! Адрес: Минск, ул. Ангарская, д. 82. ❤️ Аккура…
€65,872

Параметры недвижимости в Петришковский сельский Совет, Беларусь

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти