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Дома с бассейном в Петришковский сельский Совет, Беларусь

коттеджи
5
1 объект найдено
Дом с бассейном, с баней, с камином в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Дом с бассейном, с баней, с камином
Петришковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 246 м²
Продается современный комфортабельный жилой дом в д. Шубники Минского района.  Продается ком…
€453,743

Параметры недвижимости в Петришковский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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