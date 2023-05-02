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Коттеджи с бассейном в Петришковский сельский Совет, Беларусь

Коттедж В архив
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2 объекта найдено
Коттедж в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Петришковский сельский Совет, Беларусь
246 м²
Цена по запросу
Продаётся усадебный дом премиум-класса 100% готовности с вспомогательными постройками. Распо…
Коттедж в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Петришковский сельский Совет, Беларусь
246 м²
€ 410,255
Продаётся усадебный дом премиум-класса 100% готовности с вспомогательным…

Параметры недвижимости в Петришковский сельский Совет, Беларусь

недорогая
элитная
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