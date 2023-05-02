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Петришковский сельский Совет
Квартиры
Квартиры в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Квартира
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10 объектов найдено
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Квартира 2 комнаты
Петришковский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат
54 м²
2/5 Этаж
€ 38,290
Квартира полностью готова к ремонту.. Произведен демонтаж и вывоз строительного …
Квартира 5 комнат
Петришковский сельский Совет, Беларусь
5 Количество комнат
198 м²
1/2 Этаж
€ 135,840
Продается квартира в 2-квартирном жилом доме с участком и всеми коммуникациями в самом живап…
Квартира 5 комнат
Петришковский сельский Совет, Беларусь
5 Количество комнат
196 м²
2/2 Этаж
€ 163,190
Продается квартира в 2-квартирном жилом доме с участком и всеми коммуникациями в самом живап…
Квартира 2 комнаты
Петришки, Беларусь
2 Количество комнат
52 м²
2/2 Этаж
€ 32,729
Двухкомнатная квартира в центре благоустроенного аг. Петришки! Адрес: Петришки, ул. Солнечна…
Квартира 1 комната
Петришковский сельский Совет, Беларусь
1 Количество комнат
32 м²
4/5 Этаж
€ 30,997
Квартира от первого собственника. Уютная, напитанная добротой. Пригород Минска -25 минут на …
Квартира
Петришки, Беларусь
63 м²
€ 33,732
Продаётся полдома в д.Петришки с участком 6 соток вблизи от станции электрички "Радошко…
Квартира 3 комнаты
Петришки, Беларусь
3 Количество комнат
63 м²
1/1 Этаж
€ 33,732
Продаётся трёхкомнатная квартира с участком 6 соток в блокированном двухквартирном жилом дом…
Квартира
Петришковский сельский Совет, Беларусь
38 м²
€ 27,259
В 13 км от Минска,рядом с Заславлем, в пешей доступности водохранилище Дички, лес,продается …
Квартира 2 комнаты
Петришковский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат
43 м²
5/5 Этаж
€ 36,011
Продается 2-комнатная квартира в г. Заславле по ул. Советской. Дом 1979 года, кирпичный в са…
Квартира 2 комнаты
Петришки, Беларусь
2 Количество комнат
55 м²
2/3 Этаж
€ 35,555
Продается светлая и просторная квартира в аг. Петришки-28 км от МКАД (ас…
Параметры недвижимости в Петришковский сельский Совет, Беларусь
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