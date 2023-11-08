Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Беларусь
  4. Пережирский сельский Совет
  5. Студии

Продажа квартир-студий в Беларуси

Студия В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коттедж в Околица, Беларусь
Коттедж
Околица, Беларусь
Площадь 263 м²
Продается VIP - коттедж из 5 комнат, три санузла, центральное водоснабжение, сантехника и са…
€126,278
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, новое здание, в центре города в Минск, Беларусь
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, новое здание, в центре города
Минск, Беларусь
Комнаты 4
Площадь 71 м²
Этаж 5/25
ЖК «Минск Мир», дом «Нью-Йорк»   Дом 30.7 «Нью-Йорк» квартала «Северная Америка» – прекрасна…
€89,760
Дом в Брест, Беларусь
Дом
Брест, Беларусь
Площадь 148 м²
Коробка жилого дома. г.Брест. Газосиликатный блок, силикатный кирпич / шифер. Фундамент: лен…
€65,477
Квартира 3 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 75 м²
Этаж 9/9
Продается светлая 3-комнатная квартира  в одном из лучших районов города (тихий центр)  ул. …
€86,056
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами в Хатежино, Беларусь
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами
Хатежино, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 68 м²
Этаж 3/3
Продается 3-комнатная квартира с шикарной планировкой в кирпичном доме. Летом 2022 года был …
€46,770
Дом с мебелью, с гаражом в Тешевле, Беларусь
Дом с мебелью, с гаражом
Тешевле, Беларусь
Площадь 36 м²
!В продаже дом с большим участком! * Площадь: общая – 36 кв.м., жилая – 26,4 кв.м.; * Матери…
€5,612
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с металлическая дверь в Брест, Беларусь
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с металлическая дверь
Брест, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 69 м²
Этаж 12/12
Лот 7413. В продаже трехкомнатная квартира, расположенная в кирпичном доме 1997 года построй…
€57,994
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, новое здание в Минск, Беларусь
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, новое здание
Минск, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 44 м²
Этаж 3
Квартира подойдёт для реализации всех Ваших идей! Оптимальный вариант для начала новой жизни…
€46,264
Квартира с сауной в Минск, Беларусь
Квартира с сауной
Минск, Беларусь
Площадь 224 м²
½ коттеджа с отдельным входом в микрорайоне Лебяжий. 3 уровня. Дом из блоков, оштукатурен сн…
€233,848
Квартира 2 комнаты с домофоном, в центре города в Брест, Беларусь
Квартира 2 комнаты с домофоном, в центре города
Брест, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 61 м²
Этаж 1/3
2-комнатная квартира, г. Брест, ул. Советских Пограничников, 1917 г.п., 1 / 3 кирпич, 61,1 /…
€62,297
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, новое здание в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, новое здание
Минск, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 66 м²
Этаж 7/25
—? самые низкие цены и скидки от застройщика! —? кредит и ипотека до 20 лет —? бесплатное со…
€71,980
Таунхаус с мебелью в Минск, Беларусь
Таунхаус с мебелью
Минск, Беларусь
Площадь 239 м²
ПРОДАЕТСЯ 3-КОМНАТНАЯ VIP-КВАРТИРА В ТАУНХАУС! Квартира расположена в таунхаус по ул. Гало в…
€355,449

Параметры недвижимости в Пережирский сельский Совет, Беларусь

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти