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Коттеджи в Пережирский сельский Совет, Беларусь

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж в Пережирский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Пережирский сельский Совет, Беларусь
Площадь 152 м²
€ 161,716

Параметры недвижимости в Пережирский сельский Совет, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
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