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Квартиры в Пережирский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Пережир, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Пережир, Беларусь
3 Количество комнат 65 м² 2/2 Этаж
€ 32,695
Всего 20 км от МКАД. Асфальт до подъезда. Кирпичный четырехквартирный двухэтажный дом. Второ…

Параметры недвижимости в Пережирский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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