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Жильё в Первомайский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Первомайский сельский Совет, Беларусь
Дом
Первомайский сельский Совет, Беларусь
35 м²
€ 6,308
Продажа дома в живописном месте, недалеко водохранилище Руднянское, санаторий "Солнышко…

Параметры недвижимости в Первомайский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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