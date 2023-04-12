Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Пентхаусы

Купить пентхаус с видом на море в Беларуси

Заболотский сельский Совет
4
Мотыкальский сельский Совет
3
Кобрин
35
Молодечно
55
Слоним
52
Жодино
51
Витебск
32
Тельминский сельский Совет
1
Показать больше
Пентхаус В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Домв Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
158 м²
€ 146,569
Лот 6331. В продаже индивидуальный жилой дом бунгало в агрогородке в направлении Радванич. С…
Квартира 2 комнатыв Минск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Минск, Беларусь
2 Количество комнат 42 м² 8/17 Этаж
€ 50,362
Жилой комплекс "Минский квартал" Жилой дом № 3 по ГП в составе ЖК в границах улиц …
Домв Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
81 м²
€ 24,734
Sell the house, Orsha, st. Prigorodnaya 3-ya1 level, walls - slag concrete, roof - cipher, y…
Квартира 3 комнатыв Кобрин, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Кобрин, Беларусь
3 Количество комнат 63 м² 2/5 Этаж
€ 33,894
Продаётся уютная и светлая трёхкомнатная квартира по ул.Дзержинского. Квартира расположена н…
Домв Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
80 м²
€ 42,139
Уютный дом  для комфортного  проживания. Удобное расположение, хороший подъезд. От…
Квартира 2 комнатыв Минск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Минск, Беларусь
2 Количество комнат 52 м² 3/12 Этаж
€ 60,368
Домв Городиловский сельский Совет, Беларусь
Дом
Городиловский сельский Совет, Беларусь
93 м²
€ 6,412
Просторный дом для отдыха и проживания! Адрес: д. Короли ⭕️ О Вашем будущем участке: - Больш…
Квартира 2 комнатыв Минск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Минск, Беларусь
2 Количество комнат 69 м² 4/4 Этаж
€ 172,219
Квартира с дизайнерским ремонтом в доме построенным по индивидуальному проекту ( 1956г.) по …
Домв Эйсмонтовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Эйсмонтовский сельский Совет, Беларусь
85 м²
€ 16,489
Продается жилой дом расположенный на окраине  деревни Жукевичи. Берестовицкого района (…
Домв Боровской сельский Совет, Беларусь
Дом
Боровской сельский Совет, Беларусь
98 м²
€ 15,573
 Продаётся дача в живописном месте, в СТ «Тополь», в 7 км от г. Дзержинска …
Квартира 1 комнатав Брест, Беларусь
Квартира 1 комната
Брест, Беларусь
1 Количество комнат 45 м² 9/10 Этаж
€ 44,887
Предлагаем купить 1-комнатную квартиру в новостройке. Предлагаем купить 1-комнатную квартиру…
Квартира 1 комнатав Брест, Беларусь
Квартира 1 комната
Брест, Беларусь
1 Количество комнат 43 м² 8/9 Этаж
€ 42,505
Предлагаем купить новую просторную 1-комнатную квартиру в г. Бресте по ул. Советской констит…

Параметры недвижимости в Беларуси

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти