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Купить недвижимость в Павловский сельский Совет, Беларусь

3 объекта найдено
Домв Павловский сельский Совет, Беларусь
Дом
Павловский сельский Совет, Беларусь
63 м²
€ 16,019
Продается добротный дом из бруса в д. Петралевичи 2 по ул. Заводская. Дом одноэтажный с манс…
Домв Павловский сельский Совет, Беларусь
Дом
Павловский сельский Совет, Беларусь
134 м²
€ 7,506
Продается одноэтажный дом из бруса в д. Петралевичи 2. Общая площадь дома- 134,3м2, жилая - …
Домв Павловский сельский Совет, Беларусь
Дом
Павловский сельский Совет, Беларусь
53 м²
€ 7,613
Продается дом в д. Шундры Слонимского р-на. Лес рядом, река за огородом, живописное место, с…

Параметры недвижимости в Павловский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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