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Дома в Пашковский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Дом 3 комнаты с гаражом в Пашковский сельский Совет, Беларусь
Дом 3 комнаты с гаражом
Пашковский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 81 м²
Этаж 1/2
Продается двухэтажный кирпичный дом, расположенный в д.Грибачи, Могилевского р-на (Шкловское…
€18,525
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Агентство
Альфа-Хоум
Языки общения: English, Русский
Коттедж 5 комнат в Пашковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж 5 комнат
Пашковский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 180 м²
Этаж 2/2
Продается двухэтажный дом 2018 года постройки, деревня Старое Пашково. Дом блочный в 2 эт…
€138,846
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Альфа-Хоум
Языки общения: English, Русский

Параметры недвижимости в Пашковский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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