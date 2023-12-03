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Коттеджи в Пашковский сельский Совет, Беларусь

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 5 комнат в Пашковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж 5 комнат
Пашковский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 5
Площадь 180 м²
Этаж 2/2
Продается двухэтажный дом 2018 года постройки, деревня Старое Пашково. Дом блочный в 2 эт…
€137,691
в месяц
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Агентство
Альфа-Хоум
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Параметры недвижимости в Пашковский сельский Совет, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитная
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