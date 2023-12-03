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Квартиры в Пашковский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Новое Пашково, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Новое Пашково, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
Продается трехкомнатная квартира, площадью 120 кв, в 3-км от черты города в Новом Пашково. К…
€56,950
в месяц
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Агентство
Альфа-Хоум
Языки общения: English, Русский

Параметры недвижимости в Пашковский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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