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Купить недвижимость в Поплавский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Домв Поплавский сельский Совет, Беларусь
Дом
Поплавский сельский Совет, Беларусь
64 м²
€ 27,278
Благоустроенный дачный домик со всей мебелью! Адрес:  СТ Красный берег ⭕️ О Вашем будущ…
Домв Поплавский сельский Совет, Беларусь
Дом
Поплавский сельский Совет, Беларусь
59 м²
€ 5,034
Продается дом в живописном Березинском районе!  В пешей доступности большой сосновый ле…

Параметры недвижимости в Поплавский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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