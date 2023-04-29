Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Минская область
  4. Минский район
  5. Папернянский сельский Совет
  6. Таунхаусы

Таунхаусы в Папернянский сельский Совет, Беларусь

Таунхаус В архив
Очистить
1 объект найдено
Таунхаус в Вишнёвка, Беларусь
Таунхаус
Вишнёвка, Беларусь
117 м²
€ 61,112
Продаётся 4-хкомнатная квартира в двух уровнях, в блокированном жилом доме, в аг. Вишнёвка, …

Параметры недвижимости в Папернянский сельский Совет, Беларусь

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти