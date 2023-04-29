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Коттеджи с бассейном в Папернянский сельский Совет, Беларусь

Коттедж В архив
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3 объекта найдено
Коттедж в Сёмково, Беларусь
Коттедж
Сёмково, Беларусь
1 105 м²
€ 1,213,245
Продается жилой комплекс, состоящий из двух отдельностоящих жилых домов, каждый из которых р…
Коттедж в Сёмково, Беларусь
Коттедж
Сёмково, Беларусь
294 м²
€ 260,623
СРОЧНО! 10 минут езды до пр. Победителей. Одно из лучших мест в Семково с красивым видом на …
Коттедж в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Папернянский сельский Совет, Беларусь
380 м²
€ 426,883
Продается дом в живописном месте (рядом с Заславским водохранилищем) Отличное месторасположе…

Параметры недвижимости в Папернянский сельский Совет, Беларусь

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