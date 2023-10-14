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Дома в Полыковичский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом с мебелью, с баней, с теплицей в Полыковичи, Беларусь
Дом с мебелью, с баней, с теплицей
Полыковичи, Беларусь
Площадь 90 м²
€65,636

Параметры недвижимости в Полыковичский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
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