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Коттеджи в Полыковичский сельский Совет, Беларусь

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4 объекта найдено
Коттедж в Николаевка 2, Беларусь
Коттедж
Николаевка 2, Беларусь
420 м²
€ 135,178
Коттедж в Николаевка 2, Беларусь
Коттедж
Николаевка 2, Беларусь
412 м²
€ 131,573
Коттедж в Николаевка 2, Беларусь
Коттедж
Николаевка 2, Беларусь
412 м²
€ 99,130
Коттедж в Николаевка 2, Беларусь
Коттедж
Николаевка 2, Беларусь
208 м²
€ 83,810

Параметры недвижимости в Полыковичский сельский Совет, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитная
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