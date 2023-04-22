Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Могилёвская область
  4. Могилёвский район
  5. Полыковичский сельский Совет
  6. Квартиры

Квартиры в Полыковичский сельский Совет, Беларусь

Квартира В архив
Очистить
1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Николаевка 2, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Николаевка 2, Беларусь
3 Количество комнат 70 м² 9/9 Этаж
€ 40,103

Параметры недвижимости в Полыковичский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти