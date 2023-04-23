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Дома в Полочанский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Дом в Полочанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Полочанский сельский Совет, Беларусь
33 м²
€ 7,119
Продается дом в 7-ми километрах от Молодечно!  Адрес: д. Груздово, ул. Центральная ⭕️ О…
Дом в Яхимовщина, Беларусь
Дом
Яхимовщина, Беларусь
75 м²
€ 10,364
Крепкий ухоженный бревенчатый дом! Адрес: аг. Яхимовщина, ул. Хмелевая ⭕️ О Вашем будущем уч…

Параметры недвижимости в Полочанский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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