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Квартиры в Полочанский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Полочанский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Полочанский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат 54 м² 1/2 Этаж
€ 13,428
Продается уютная двухкомнатная квартира в Молодечненском районе Адрес: аг. Яхимовщина, ул. С…

Параметры недвижимости в Полочанский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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