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Купить коттедж в Поколюбичский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Коттеджв Поколюбичи, Беларусь
Коттедж
Поколюбичи, Беларусь
220 м²
€ 131,812
Продается просторный  двухэтажный  коттедж  в Поколюбичах  по ул. Серков…

Параметры недвижимости в Поколюбичский сельский Совет, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитное
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