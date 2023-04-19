Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Гомельская область
  4. Гомельский район
  5. Поколюбичский сельский Совет

Купить недвижимость в Поколюбичский сельский Совет, Беларусь

3 объекта найдено
Домв Поколюбичи, Беларусь
Дом
Поколюбичи, Беларусь
57 м²
€ 17,392
Дом с хорошим участком в агрогородке Поколюбичи (3 км от Гомеля), самый идеальный вариант за…
Домв Лопатино, Беларусь
Дом
Лопатино, Беларусь
113 м²
€ 57,668
Коттеджв Поколюбичи, Беларусь
Коттедж
Поколюбичи, Беларусь
220 м²
€ 131,812
Продается просторный  двухэтажный  коттедж  в Поколюбичах  по ул. Серков…

Параметры недвижимости в Поколюбичский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти