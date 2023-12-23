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Дома в Погостский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом новое здание в Погостский сельский Совет, Беларусь
Дом новое здание
Погостский сельский Совет, Беларусь
Площадь 102 м²
Если Вы любите природу и мечтаете жить в красивом живописном месте на берегу реки...то...Вам…
€31,743
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Параметры недвижимости в Погостский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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