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Жильё с бассейном в Подлабенский сельский Совет, Беларусь

дома
34
1 объект найдено
Дом с мебелью, с бассейном, с садом в Ратичи, Беларусь
Дом с мебелью, с бассейном, с садом
Ратичи, Беларусь
Площадь 131 м²
Уютный дом в скандинавском стиле с большим земельным участком в аг Ратичи. Местоположение: З…
€47,170

Параметры недвижимости в Подлабенский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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