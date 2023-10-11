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Квартиры в Подлабенский сельский Совет, Беларусь

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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с металлическая дверь в Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с металлическая дверь
Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 51 м²
Этаж 2/2
Хотите жить за городом,  но частный дом это дорого,  а его содержание доставляет много хлопо…
€24,105
Квартира в Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 61 м²
Местоположение: Гродненская область, Гродненский район, Подлабенский сельский совет, деревня…
€23,632

Параметры недвижимости в Подлабенский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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