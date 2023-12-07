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Дома в Подгорновский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Дом в Ежона, Беларусь
Дом
Ежона, Беларусь
Площадь 34 м²
Предлагаем к покупке жилой дом в д. Ежона. * Площадь: общая – 33,5 кв.м., жилая – 20,1 кв.м.…
€9,008
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Дом в Подгорная, Беларусь
Дом
Подгорная, Беларусь
Площадь 40 м²
Предлагаем к покупке жилой дом в д. Подгорная. * Площадь: общая – 40 кв.м., жилая – 25,8 кв.…
€5,479
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Параметры недвижимости в Подгорновский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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