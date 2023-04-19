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Купить дом с бассейном в Подгорьевский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Домв Подгорьевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Подгорьевский сельский Совет, Беларусь
108 м²
€ 14,646

Параметры недвижимости в Подгорьевский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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