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Жильё в Подоросский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Подороск, Беларусь
Дом
Подороск, Беларусь
Площадь 120 м²
€ 15,359

Параметры недвижимости в Подоросский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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