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Беларусь
Осовецкий сельский Совет
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Параметры недвижимости в Осовецкий сельский Совет, Беларусь
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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