Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Витебская область
  4. Оршанский район
  5. Орша

Купить недвижимость с бассейном в Орша, Беларусь

3 объекта найдено
Коттеджв Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
256 м²
€ 108,578
Коттеджв Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
128 м²
€ 135,723
Коттеджв Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
306 м²
€ 316,686

Параметры недвижимости в Орша, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти