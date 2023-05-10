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Жильё с бассейном в Оршанский район, Беларусь

Орша
98
Бабиничский сельский Совет
7
Андреевщинский сельский Совет
4
Высоковский сельский Совет
3
3 объекта найдено
Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 256 м²
€ 109,442
Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 128 м²
€ 136,803
Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 306 м²
€ 319,207

Параметры недвижимости в Оршанский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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