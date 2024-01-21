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Дома в Орлевский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Орлевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Орлевский сельский Совет, Беларусь
Площадь 60 м²
Прекрасное предложение для тех, кто ищет уютный дом в живописном месте! Продается добротный …
€6,419
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Параметры недвижимости в Орлевский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
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