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Купить дом в Опсовский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Домв Опсовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Опсовский сельский Совет, Беларусь
70 м²
€ 24,257
Дачи на территории Национального парка Браславские озера.  На участке 0,8 га,форма собс…

Параметры недвижимости в Опсовский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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