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Квартиры в Опсовский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты с мебелью, с гаражом в Опса, Беларусь
Квартира 3 комнаты с мебелью, с гаражом
Опса, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 70 м²
Этаж 1/2
Продается трехкомнатная квартира на Браславских озерах с гаражом, на берегу озера, аг. Опса,…
€13,431
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Параметры недвижимости в Опсовский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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