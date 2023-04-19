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Купить недвижимость в Олтушский сельский Совет, Беларусь

3 объекта найдено
Домв Олтушский сельский Совет, Беларусь
Дом
Олтушский сельский Совет, Беларусь
127 м²
€ 12,301
ЛОТ 6983. В продаже жилой дом в деревне Малоритского района. Основная часть дома выполнена и…
Домв Олтушский сельский Совет, Беларусь
Дом
Олтушский сельский Совет, Беларусь
77 м²
€ 54,578
Жилой дом в Малоритском р-не. 2001 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 106,5 кв.м, общ.- 77,2 к…
Домв Олтуш, Беларусь
Дом
Олтуш, Беларусь
€ 4,556
Лот 4025. Деревянный дом под снос расположен в привлекательном месте на берегу живописного О…

Параметры недвижимости в Олтушский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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